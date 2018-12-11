С 1 декабря на дорогах Москвы и Татарстана разрешена эксплуатация беспилотных автомобилей. Будут ли эти машины пропускать транспорт спецслужб, едущий на вызов?

Автономные транспортные средства оснащаются все новыми системами и радарами, делающими их поведение более адекватным, предсказуемым и безопасным для окружающих. Разработчикам приходится учитывать сотни вариантов развития событий и дооснащать беспилотники новыми системами. В частности, возник вопрос: как быть с автомобилями скорой помощи и других спецслужб, которые следует пропускать? Ответ на этот вопрос дал советник руководителя Национальной технологической инициативы «Автонет» Роман Малкин.

С его слов, автономные транспортные средства будут заранее знать о приближении автомобиля спецслужб и пропускать их, как того требуют Правила дорожного движения. Уже готовится серия испытаний новой функции подключенных транспортных средств, основанной на технологии V2X, когда автомобиль взаимодействует с другими участниками дорожного движения, а также с элементами инфраструктуры при помощи радиосигналов и интернета. Эксперимент будет проводиться на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург.

«Сигнал, поступающий от скорой помощи, автоматически будет передаваться всем впереди идущим „подключенным“ и беспилотным транспортным средствам. Интегрированными в кооперативные ИТС посредством системы связи V2X будут все виды автомобилей и общественного транспорта, поэтому заблаговременно до „встречи“ со „скорой“ машины будут готовы к тому, чтобы ее пропустить», — объяснил суть взаимодействия Роман Малкин.

Следует отметить, что некоторые автопроизводители уже предусмотрели такую возможность в своих автомобилях, причем не только в оснащенных автономными системами вождения. Исследования показали, что заблаговременное оповещение о приближении автомобиля скорой помощи или, например, пожарных сокращает время прибытия спецслужб на место вызова на 20%.

Беспилотные автомобили появятся на дорогах весной 2019 года. Узнать их можно будет по специальному знаку «А» — «Автономное вождение».

Разрешение на эксперимент по эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования в Москве и Республике Татарстан дал премьер-министр России Дмитрий Медведев, подписав соответствующее постановление.

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