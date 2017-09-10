Появились комплектации универсала Ceed SW нового поколения

Kia Ceed Sportswagon третьего поколения появится России в шести комплектациях.

Kia Ceed
Kia Ceed

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Универсал Kia Ceed Sportswagon (SW) нового, третьего поколения будeт предлагаться в России в шести комплектациях и девяти уровнях исполнения.

Для нового Ceed SW предусмотрено три мотора: 1.4 Kappa (100 л. с., до сотни автомобиль разгоняется за 12,9 с), который агрегатируется 6-ступенчатым автоматом; 1.6 Gamma (128 л. с., до 100 км/ч — за 11,8 с) с МКП-6 или АКП-6 и новый мотор 1.4 с турбонаддувом Kappa (140 л. с., 9,4 с до 100 км/ч), работающий в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Автомобили с автоматической и роботизированной трансмиссиями оснащаются системой выбора режимов движения Drive Mode Select.

В базовой комплектации Classic универсал с двигателем 1.4 и механической коробкой передач оснащается фронтальными (с двухступенчатым алгоритмом раскрытия) и боковыми подушками безопасности, шторками безопасности и креплениями Isofix. В автомобиле есть ABS, контроль давления в шинах, интегрированная система активного управления, система помощи при старте на подъеме и помощи при экстренном торможении. На автомобиль устанавливается мультифункциональное рулевое колесо, рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, есть электропривод боковых зеркал, электрические стеклоподъемники, датчик света, кондиционер и Bluetooth.

В комплектации Comfort пакет «Теплые опции» дополнен функциями обогрева рулевого колеса и передних сидений и дополнительным электрическим отопителем салона.

В комплектации Luxe новый Ceed Sportswagon будет доступен в версиях 1.6 с автоматом или 1.4 турбо с роботизированной трансмиссией. В этой версии в автомобиле установлены противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни, адаптивная (поворотная) оптика основных фар, круиз-контроль, раздельный климат-контроль, автоматическая система предотвращения запотевания ветрового стекла, камера заднего вида, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой МР3, RDS, Apple CarPlay и Android Auto.

В комплектации Prestige автомобиль получит 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, задние датчики парковки, а задние сиденья, складывающиеся в пропорции 40/20/40.

Комплектация Premium доступна только с турбированным 1,4-литровым мотором и 7-ступенчатым роботом. Установлены 17-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодные фары, задние фонари и повторители указателей поворота, есть система бесключевого доступа, а в салоне установлено электрохромное зеркало.

Топовая комплектация Premium+ дополнена системами помощи водителю: системой удержания в полосе, ассистентом управления дальним светом, автоматической системой экстренного торможения, системой распознавания дорожных знаков с функцией автоматического замедления, интеллектуальным круиз-контролем, системой распознавания усталости водителя, системой контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, передними датчиками парковки и электрическим стояночным тормозом (ЕРВ). Автомобиль оснащается мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном и навигацией, аудиосистемой JBL с 7 динамиками и сабвуфером.

Универсал Ceed третьего поколения собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Продажи модели в России начнутся в конце января 2019 года, цены сообщат ближе к старту продаж.

Появились комплектации универсала Ceed SW нового поколения

Фото: Kia

Появились комплектации универсала Ceed SW нового поколения
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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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