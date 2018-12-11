По росту продаж Lada заняла второе место в мире

Продажи машин марки Lada растут не только в России, но и во всем мире. Так, за 10 месяцев этого года АВТОВАЗ продал 320 569 автомобилей, что на 20,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В результате по объемам продаж Lada оказалась на 48-м месте, а по их росту — на втором.
Первое место в рейтинге роста объемов продаж досталось автомобилям Mitsubishi — плюс 22% за 10 месяцев 2018 года. Замыкает тройку лидеров китайская Geely. Рост продаж ее автомобилей в этом году составил ровно 20%. В пятерку набирающих популярность брендов вошли также BYD, продавший в этом году на 19,8% автомобилей больше, чем в прошлом, и Seat, продажи которого выросли на 17,4%.
Самыми продающимися автомобилями в мире являются машины марки Toyota. Их за 10 месяцев этого года было продано 7 330 000 штук (на 1,2% больше, чем в прошлом году). На втором месте — Volkswagen, реализовавший 5 780 000 машин (на 2,2% больше, чем годом ранее). Третье место — за Ford. Автомобили этой марки разошлись тиражом 4 620 000 штук, что на 8,5% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.
10 самых продаваемых в мире автомобилей по итогам 10 месяцев 2018 года
|
Место
|
Марка
|
Продано, шт.
|
1
|
Toyota
|
7 330 000
|
2
|
Volkswagen
|
5 780 000
|
3
|
Ford
|
4 620 000
|
4
|
Nissan
|
4 160 000
|
5
|
Honda
|
4 130 000
|
6
|
Hyundai
|
3 700 000
|
7
|
Chevrolet
|
3 390 000
|
8
|
Kia
|
2 400 000
|
9
|
Mercedes—Benz
|
2 140 000
|
10
|
Renault
|
2 130 000
- Самой продаваемой моделью Lada в России является Granta.
- Каждый пятый покупатель в нашей стране выбирает Ладу, подсчитали аналитики.
Фото: Lada
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