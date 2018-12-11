В России отзывают более 40 тысяч Вест. Их запаски не того цвета!

Под отзыв попали 41 507 машин. Причина отзыва — диск запасного колеса должен отличаться от цвета дисков основных колес.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о добровольном отзыве автомобилей Lada Vesta, проданных c июля 2017 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно списку, размещенному на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65 R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65 R15 Formula Energy, которая не сертифицирована. Цвет окраски диска запасного колеса должен отличаться от цвета дисков основных колес».

Напомним, согласно правилам ЕЭК ООН №64, запасное колесо для временного пользования (докатка) должно отличаться особым образом. На видном месте наружной стороны должен быть нанесен знак, указывающий максимально допустимую скорость. Кроме того, наружная сторона колеса для временного пользования должна иметь окраску, заметно отличающуюся от окраски серийного колеса в сборе.

Владельцы подпадающих под отзыв автомобилей Lada Vesta получат уведомление о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр, где будет выполнена покраска диска запасного колеса.

Владельцы могут и сами обратиться в дилерский центр, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с «отзывным» перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на обслуживание. Работы в рамках отзывной кампании выполняются бесплатно для владельцев автомобилей.

На АВТОВАЗе ситуацию с отзывом прокомментировали следующим образом:

«На Lada Vesta производителем устанавливается докатка. Было выявлено отсутствие маркировки на докатках некоторых автомобилей. В настоящий момент владельцев этих ТС в превентивном порядке приглашают в ДЦ для нанесения необходимой маркировки».

В начале декабря под отзыв попали 1716 машин моделей Lada Kalina, Granta и Priora из-за некорректного сочетания рулевого колеса и размещенной в нем подушки безопасности, что может привести к неправильному срабатыванию подушки.

Информацию о других отзывных кампаниях ищите по ссылке.



Фото: «За рулем»