Mazda подняла цены на свой модельный ряд

Все модели компании, кроме одной, стали дороже на сумму от 25 000 до 64 000 рублей.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

Mazda CX-9
Mazda CX-9

Mazda > CX-9

Mazda 6
Mazda 6

Mazda > 6

Mazda 3
Mazda 3

Mazda > 3

Подорожание не коснулось только Мазды 6, так как совсем недавно в продаже появилась обновленная версия автомобиля и установленные на нее цены пока не требуют корректировки. Цены на остальные автомобили компании, продающиеся в России, существенно повысились.

Так, Mazda 3 стала дороже на сумму от 25 000 до 27 000 рублей, пишет агентство «Автостат». Седан этой модели теперь продается по цене от 1 230 000 до 1 408 300 рублей, а хэтчбек, имеющий только один уровень комплектации, — за 1 321 000 рублей.

Стоимость кроссовера Mazda CX-5 увеличилась на сумму от 39 000 до 57 000 рублей. В базовой комплектации автомобиль обойдется уже в 1 559 000 рублей, а в самой укомплектованной версии — в 2 180 000 рублей.

Флагман марки в России, кроссовер Mazda CX-9, подорожал на сумму от 50 000 до 64 000 рублей, и теперь, чтобы его купить, необходимо заплатить от 2 848 000 до 3 149 000 рублей.

Напомним, что автомобили Mazda, продающиеся в нашей стране, уже дорожали в октябре этого года.

Рост стоимости автомобилей Mazda не отражается на их популярности. С января по ноябрь 2018 года в России было куплено 28 043 автомобиля данной марки, что на 23% больше, чем годом ранее.

Стоимость автомобилей Mazda в России сегодня

Модель

Стоимость от, руб.

Стоимость до, руб.

Mazda 3

1 230 000

1 408 300

Mazda 6

1 451 000

2 172 000

Mazda CX-5

1 559 000

2 180 000

Mazda CX-9

2 848 000

3 149 000

Фото: Mazda

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