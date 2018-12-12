Mazda подняла цены на свой модельный ряд

Все модели компании, кроме одной, стали дороже на сумму от 25 000 до 64 000 рублей.

Подорожание не коснулось только Мазды 6, так как совсем недавно в продаже появилась обновленная версия автомобиля и установленные на нее цены пока не требуют корректировки. Цены на остальные автомобили компании, продающиеся в России, существенно повысились.

Так, Mazda 3 стала дороже на сумму от 25 000 до 27 000 рублей, пишет агентство «Автостат». Седан этой модели теперь продается по цене от 1 230 000 до 1 408 300 рублей, а хэтчбек, имеющий только один уровень комплектации, — за 1 321 000 рублей.

Стоимость кроссовера Mazda CX-5 увеличилась на сумму от 39 000 до 57 000 рублей. В базовой комплектации автомобиль обойдется уже в 1 559 000 рублей, а в самой укомплектованной версии — в 2 180 000 рублей.

Флагман марки в России, кроссовер Mazda CX-9, подорожал на сумму от 50 000 до 64 000 рублей, и теперь, чтобы его купить, необходимо заплатить от 2 848 000 до 3 149 000 рублей.

Напомним, что автомобили Mazda, продающиеся в нашей стране, уже дорожали в октябре этого года.

Рост стоимости автомобилей Mazda не отражается на их популярности. С января по ноябрь 2018 года в России было куплено 28 043 автомобиля данной марки, что на 23% больше, чем годом ранее.

Стоимость автомобилей Mazda в России сегодня

Модель Стоимость от, руб. Стоимость до, руб. Mazda 3 1 230 000 1 408 300 Mazda 6 1 451 000 2 172 000 Mazda CX-5 1 559 000 2 180 000 Mazda CX-9 2 848 000 3 149 000

Скоро в продаже должна появиться Mazda 3 нового поколения.

Обновленная Mazda 6 стала дороже предшественницы, но и оснащение у нее более современное.

Фото: Mazda