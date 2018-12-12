Mazda подняла цены на свой модельный ряд

Подорожание не коснулось только Мазды 6, так как этот седан совсем недавно появился в продаже и не требует пока корректировки стоимости. Цены на остальные автомобили компании, продающиеся в России, существенно повысились.
Так, Mazda 3 стала дороже на сумму от 25 000 до 27 000 рублей, пишет агентство «Автостат». Седан этой модели теперь продается по цене от 1 230 000 до 1 408 300 рублей, а хэтчбек, имеющий только один уровень комплектации, — за 1 321 000 рублей.
Стоимость кроссовера Mazda CX-5 увеличилась на сумму от 39 000 до 57 000 рублей. В базовой комплектации автомобиль обойдется уже в 1 559 000 рублей, а в самой укомплектованной версии — в 2 180 000 рублей.
Флагман марки в России, кроссовер Mazda CX-9, подорожал на сумму от 50 000 до 64 000 рублей, и теперь, чтобы его купить, необходимо заплатить от 2 848 000 до 3 149 000 рублей.
Напомним, что автомобили Mazda, продающиеся в нашей стране, уже дорожали в октябре этого года.
Рост стоимости автомобилей Mazda не отражается на их популярности. С января по ноябрь 2018 года в России было куплено 28 043 автомобиля данной марки, что на 23% больше, чем годом ранее.
Стоимость автомобилей Mazda в России сегодня
|
Модель
|
Стоимость от, руб.
|
Стоимость до, руб.
|
Mazda 3
|
1 230 000
|
1 408 300
|
Mazda 6
|
1 451 000
|
2 172 000
|
Mazda CX-5
|
1 559 000
|
2 180 000
|
Mazda CX-9
|
2 848 000
|
3 149 000
- Скоро в продаже должна появиться Mazda 3 нового поколения.
- Обновленная Mazda 6 стала дороже предшественницы, но и оснащение у нее более современное.
Фото: Mazda
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