Первый автомобиль Ольги Бузовой продают в интернете за 5 миллионов

Предметы, связанные с Ольгой Бузовой, пользуются высоким спросом среди россиян. Mini Cooper 2007 года выпуска, принадлежащий телеведущей, продавец готов отдать за 5 млн рублей. Обладатели иномарки случайно узнали о «звездной» владелице, заглянув в ПТС и увидев имя Ольги Бузовой. Поэтому решили предлагать машину в несколько раз дороже. Впрочем, по утверждению продавца, автомобиль в идеальном состоянии. Для справки, на сайтах объявлений за похожий Мини Купер с мотором 1,6 л, мощностью 120 л.с. просят 375–500 тыс. рублей.
Несмотря на то что объявление было выложено на сайт Авито.Авто в Магнитогорске Челябинской области, сам автомобиль находится в Оренбургской области.
- С августа Яндекс.Навигатор может говорить голосом Ольги Бузовой.
- В сентябре Ольга Бузова оказалась замешана в странном скандале, связанном с мошенническим розыгрышем Мерседеса за 12 миллионов.
Фото: Авито.Авто
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