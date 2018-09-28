Ольгу Бузову обвинили в мошенничестве: розыгрыш Мерседеса за 12 миллионов оказался обманом

Десятки блогеров утверждают, что известная телеведущая, певица и актриса обманула их на 12 миллионов рублей.

Телеведущая Ольга Бузова получает неплохой доход благодаря своему Инстаграму, размещая в нем рекламные посты. В данном случае речь идет о конкурсе среди подписчиков, где разыгрывался Mercedes-Benz E-класса. На интернет-сленге это называется «гив» — то есть розыгрыш приза среди поклонников. Но это не широкий жест самой Бузовой, конкурс проводят организаторы, которые приобрели авто на спонсорские деньги. По правилам участия нужно было зарегистрироваться на аккаунте Буз.мобиль в Инстаграме. Но через несколько дней аккаунт акции попал в черный список соцсети, и его заблокировали. Информация о розыгрыше пропала и с официальной странички Ольги Бузовой.

«Халявный» Мерседес захотели около 150 тыс. человек, но никто из них, похоже, его не получит. В минус на 12 млн рублей ушли спонсоры, а это около 150 блогеров рунета. Некоторые из них и так известные, но захотели большего, тем более организаторы пообещали им еще минимум 50 тысяч подписчиков в плюс. Блогеры потеряли не только деньги: они не приобрели обещанных подписчиков — многие из пришедших оказались ботами, что очень плохо для Инстаграма и в конечном счете приведет к блокировке их страниц. После удаления призового аккаунта блогеры потребовали от организаторов вернуть деньги, но они на контакт не идут, а сама Ольга недоступна, хотя пришли именно на ее рекламу. Итоги конкурса должны подвести 29 сентября. Возможно, все закончится судебным разбирательством. По крайней мере, интересы блогеров в суде уже согласился представлять юрист Александр Карабанов.

Осенью прошлого года звезда «Дома-2» Ольга Бузова шокировала общественность ездой на кровати по центру Москвы.

За что только девушка не берется! Даже популярное мобильное приложение Яндекс.Навигатор можно настроить на голос Ольги Бузовой.

Фото: Инстаграм