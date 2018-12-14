В России впервые оформили электронные ПТС на заводе

ЭПТС получили несколько автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-9, собранных на предприятии Mazda Sollers во Владивостоке.

Первые электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) были оформлены на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. Их получили несколько машин Mazda 6 и Mazda CX-9, которые прошли всю регистрационную цепочку: от оформления на них электронных паспортов до регистрации в ГИБДД.

То есть это предприятие готово к постепенному переходу на электронные паспорта для выпускаемых автомобилей. На заводе создали IT-инфраструктуру и выделенный защищенный канал связи, который обеспечивает обмен данными между автопроизводителем и администратором системы электронных паспортов — АО «Электронный паспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Это не означает, что отныне все сразу перейдут на оформление именно электронной формы ПТС, остается в силе обещание, что до 1 ноября 2019 года действует переходный период и введение электронных паспортов транспортных средств в Российской Федерации будет происходить максимально плавно.

Автопроизводители по мере готовности перейдут на цифровую форму документа, но до 1 ноября 2019 года это должны сделать все без исключения.

Для покупателей автомобилей с ЭПТС процесс будет выглядеть следующим образом: дилер оформляет покупателю договор купли-продажи, в котором указан номер ЭПТС. С этим договором и номером покупатель регистрирует автомобиль в ГИБДД и получает свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и номерные знаки. При этом при постановке на учет автомобиля с ЭПТС автовладелец сэкономит 350 рублей, которые в случае с бумажным паспортом ТС потребовалось бы оплатить в виде госпошлины за внесение изменений в него.

Также власти спешат успокоить всех автомобилистов, у которых на руках бумажные ПТС: обязательного обмена на электронный паспорт не предусмотрено.

Кроме того, в воздухе витает идея оцифровывать водительские права, а позже встраивать их в универсальное удостоверение личности — когда оно появится, а обещают уже скоро.

Систему ЭПТС только начинают внедрять, а уже думают о расширении ее возможностей. Так, у приложения появится новая функция: можно будет сканировать автомобили после аварий и сопоставлять полученные снимки с предыдущими, сделанными во время покупки ТС.

Фото: АО «Электронный паспорт»