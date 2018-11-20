Повреждения автомобилей в ДТП будут сканировать в электронный ПТС

Для оформления аварий скоро может появиться новый инструмент — специальное приложение для сканирования повреждений, которое станет обязательным для всех нас.

Любая новая царапина будет фиксироваться в общей базе

Оформление аварий по европротоколу может упроститься в ближайшее время благодаря новому приложению, над разработкой которого трудятся специалисты одной из дочерних структур Ростеха, АО «Электронный паспорт». Приложение создается на базе системы выдачи электронных ПТС, которые станут обязательными с ноября 2019 года.

О том, что систему ЭПТС дополнят новыми возможностями, рассказал в беседе с «Известиями» руководитель департамента научно-технической деятельности компании «Электронный паспорт» Борис Ионов.

Новое приложение будет сканировать автомобили и иные транспортные средства после аварий и сопоставлять полученные снимки с предыдущими, сделанными во время покупки ТС. Таким образом, все повреждения будут выявляться программно и не потребуют описаний «от руки». Кроме того, приложение позволит привязывать момент сканирования к месту и времени, а также определять положение транспортных средств на дороге при помощи дополнительных ориентиров.

«Это же увидит потом сотрудник страховой компании и станции техобслуживания. Таким образом, максимально упрощается процесс оформления европротокола», — рассказывает Борис Ионов.

Если у автомобиля или иного транспортного средства нет электронного ПТС, то для заведения автомобиля в базу для дальнейшего распознавания его приложением потребуется лишь обратиться к аккредитованному оператору техосмотра, который сделает снимки автомобиля и отсканирует его документы. То есть просто установить приложение на месте аварии и отсканировать поврежденную машину без предварительного занесения данных в базу не получится.

Напомним, что с 1 октября следующего года фото- и видеосъемка обстоятельств ДТП станут обязательными. Это связано с введением на территории всей России безлимитного европротокола.

Электронный ПТС будет хранить не только фотографии автомобилей, но и данные техосмотра.

Получить электронный ПТС можно с начала ноября этого года. Пока он необязателен.

Фото: Ron McClenny on Unsplash