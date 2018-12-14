Lada изменила стоимость XRAY

Новая Lada XRAY поступила в продажу совсем недавно — в конце ноября этого года, и уже обзавелась новыми ценниками. Изменение стоимости не коснулось только базовых комплектаций автомобиля.
Хэтчбек в версии Standard по-прежнему стоит 589 900 рублей, пишет агентство «Автостат». В комплектации Classic цена XRAY также осталась неизменной и составляет 629 900 рублей. При заказе машины в комплектации Classic, но с кондиционером, придется заплатить, как и прежде, 654 900 рублей.
Новая Lada XRAY Comfort стала дешевле на 3000 рублей и предлагается теперь по цене от 687 900 до 737 900 рублей. На эту же сумму подорожали и хэтчбеки в комплектациях Luxe и Luxe/Prestige, оснащенные двигателем объемом 1,6 литра. Теперь они предлагаются по цене от 743 900 до 772 900 рублей. Версия с 1,8-литровым двигателем в комплектации Luxe/Prestige прибавила в цене 6000 рублей и отпускается за 822 900 рублей.
- По сравнению с предыдущим XRAY, новинка стала несколько дешевле.
- На базе Lada XRAY выпускается вседорожная версия XRAY Cross, прочитать о достоинствах которой можно здесь.
Фото: Lada
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