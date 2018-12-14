Lada изменила стоимость XRAY

Хэтчбек XRAY обзавелся новым прайс-листом. В некоторых комплектациях он подорожал, а в других — наоборот, стал дешевле.

Новая Lada XRAY поступила в продажу совсем недавно — в конце ноября этого года, и уже обзавелась новыми ценниками. Изменение стоимости не коснулось только базовых комплектаций автомобиля.

Хэтчбек в версии Standard по-прежнему стоит 589 900 рублей, пишет агентство «Автостат». В комплектации Classic цена XRAY также осталась неизменной и составляет 629 900 рублей. При заказе машины в комплектации Classic, но с кондиционером, придется заплатить, как и прежде, 654 900 рублей.

Новая Lada XRAY Comfort стала дешевле на 3000 рублей и предлагается теперь по цене от 687 900 до 737 900 рублей. На эту же сумму подорожали и хэтчбеки в комплектациях Luxe и Luxe/Prestige, оснащенные двигателем объемом 1,6 литра. Теперь они предлагаются по цене от 743 900 до 772 900 рублей. Версия с 1,8-литровым двигателем в комплектации Luxe/Prestige прибавила в цене 6000 рублей и отпускается за 822 900 рублей.

По сравнению с предыдущим XRAY, новинка стала несколько дешевле.

На базе Lada XRAY выпускается вседорожная версия XRAY Cross, прочитать о достоинствах которой можно здесь.

Фото: Lada