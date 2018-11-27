Lada XRAY подешевела и получила обновленный салон

АВТОВАЗ начал продажи хэтчбека 2019 модельного года. У машины немного изменился интерьер и появилась новая базовая версия.

Видимых изменений в интерьере нет, но он стал просторнее за счет пересмотренной установки заднего дивана, который к тому же сдвинут назад и немного опущен вниз. Претензии к тесному салону должны остаться в прошлом, его длина увеличилась на 25 мм и все это пространство отдано ногам задних пассажиров.

Новая базовая версия получила название Standard и предлагается исключительно со 106-сильным 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Данная комплектация максимально «облегчена» от опций: у нее 15-дюймовые штампованные диски, всего два электростеклоподъемника, но есть ABS, система стабилизации и две подушки безопасности. Обойдется такой вариант в 589 900 руб.

Версия Classic (от 629 900 руб.) — это переименованная комплектация Optima, которая также доступна с 1,6-литровым двигателем и механикой, но включает в себя ряд дополнительных опций.

Цены на комплектацию Comfort стартуют с отметки в 687 900 руб., машина в ней доступна не только с 1,6-, но и 1,8-литровым мотором (122 л.с.), который доступен с классическим роботом АМТ5. В данной комплектации Lada XRAY подешевела почти на 3 тысячи рублей.

Цены на топовый вариант Luxe остались без изменений и начинаются от 743 900 руб. Самый дорогой вариант Лады XRAY оценен в 822 900 руб. Это комплектация Luxe с пакетом Prestige, оснащенная 1,8-литровым двигателем и роботом.

Фото: АВТОВАЗ