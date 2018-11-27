Lada XRAY подешевела и получила обновленный салон

АВТОВАЗ начал продажи хэтчбека 2019 модельного года. У машины немного изменился интерьер и появилась новая базовая версия.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Видимых изменений в интерьере нет, но он стал просторнее за счет пересмотренной установки заднего дивана, который к тому же сдвинут назад и немного опущен вниз. Претензии к тесному салону должны остаться в прошлом, его длина увеличилась на 25 мм и все это пространство отдано ногам задних пассажиров.

Новая базовая версия получила название Standard и предлагается исключительно со 106-сильным 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Данная комплектация максимально «облегчена» от опций: у нее 15-дюймовые штампованные диски, всего два электростеклоподъемника, но есть ABS, система стабилизации и две подушки безопасности. Обойдется такой вариант в 589 900 руб.

Версия Classic (от 629 900 руб.) — это переименованная комплектация Optima, которая также доступна с 1,6-литровым двигателем и механикой, но включает в себя ряд дополнительных опций.

Цены на комплектацию Comfort стартуют с отметки в 687 900 руб., машина в ней доступна не только с 1,6-, но и 1,8-литровым мотором (122 л.с.), который доступен с классическим роботом АМТ5. В данной комплектации Lada XRAY подешевела почти на 3 тысячи рублей.

Цены на топовый вариант Luxe остались без изменений и начинаются от 743 900 руб. Самый дорогой вариант Лады XRAY оценен в 822 900 руб. Это комплектация Luxe с пакетом Prestige, оснащенная 1,8-литровым двигателем и роботом.

Фото: АВТОВАЗ

Lada XRAY подешевела и получила обновленный салон
Lada XRAY подешевела и получила обновленный салон
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA XRAY (19)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Удобный, современный, хорошая подвеска, управляемость. Всё есть, что в принципе надо.

Недостатки:

Низкопрофильная резина не для региональных дорог. Очень дорога, размер не самый популярный. На начальном этапе жизни пришлось привыкать к роботу. Дважды электроника, кратковременно, не распознавала включение передачи.

Комментарий:

Скоро год эксплуатации. 1,8 робот. Расход 9,3 л/100 , эксплуатация 90% город. Разгон отличный,но не гоночный, кикдаун вырывает машину из под тебя. Комфортно ехать даже при 130–140 — идет как влитая. Пугали масложором, но на данный момент, за пробег почти в 14 тысяч долил грамм 200. Машина не пред...

Написать отзыв

Читать комментарии (21)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые