В автомастерской только девушки! Календарь на 2019 год

Какие только машины не попадают в автомастерские! Но в данном случае они служат лишь фоном, основной акцент сделан на красотках, приковывающих взгляд.



В немецком эротическом календаре под названием Schrauberträume 2019, что можно перевести как «Мечты механика», профессиональный фотограф Франк Лютцебек запечатлел 12 красоток в эротичных позах. Стильный тематический календарь предназначен для украшения стен мастерских, что весьма популярно как у механиков-профессионалов, так и у автолюбителей.

В автомастерской только девушки! Календарь на 2019 год

  • Кстати, это те же девушки, что позировали в «Мечтах молодого фермера», над календарями поработал один и тот же фотограф. Как говорится, не первый год в профессии, человек изрядно поднаторел в съемках тематических ежегодников.
  • На календаре шинного бренда Pirelli под названием «Сила мечты» тоже девушки, но идея тут иная — не просто показать обнаженную натуру, но и рассказать мини-истории четырех изумительных женщин, мысли которых устремлены в будущее.

Фото: Франк Лютцебек

В автомастерской только девушки! Календарь на 2019 год
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