В автомастерской только девушки! Календарь на 2019 год

В немецком эротическом календаре под названием Schrauberträume 2019, что можно перевести как «Мечты механика», профессиональный фотограф Франк Лютцебек запечатлел 12 красоток в эротичных позах. Стильный тематический календарь предназначен для украшения стен мастерских, что весьма популярно как у механиков-профессионалов, так и у автолюбителей.
- Кстати, это те же девушки, что позировали в «Мечтах молодого фермера», над календарями поработал один и тот же фотограф. Как говорится, не первый год в профессии, человек изрядно поднаторел в съемках тематических ежегодников.
- На календаре шинного бренда Pirelli под названием «Сила мечты» тоже девушки, но идея тут иная — не просто показать обнаженную натуру, но и рассказать мини-истории четырех изумительных женщин, мысли которых устремлены в будущее.
Фото: Франк Лютцебек
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