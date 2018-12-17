Лучшие автомобили 2018 года. Малый класс

Пока идет читательское голосование Гран-При «За Рулем», мы провели предварительные опросы на сайте и в соцсети ВКонтакте.

Напомним, в малом классе у нас соревнуются четыре участника: Лада Гранта (хэтчбек/универсал, 87–106 л.с., передний привод); Лада Веста Cross (седан, 106–122 л.с., передний привод); Лада Веста Sport (седан, 145 л.с., передний привод); Renault Logan Stepway (седан, 82–113 л.с., передний привод).

Итоги голосования на сайте показывают, что почти половина наших читателей (49%) выбрали Ладу Весту Cross. Любопытно, что в соцсети ВКонтакте результат практически тот же: 50%. На втором месте по популярности у читателей сайта — Renault Logan Stepway 27% (ВКонтакте — 20%). Замыкает тройку лидеров у читателей сайта — Лада Веста Sport (13%), а в соцсети ВКонтакте — обновленная Лада Гранта, 16,15%.

(Итоги предварительного голосования на сайте «За рулем»)

Повторим еще раз, это итоги предварительного голосования , они ни на что не влияют, а просто позволяют выявить читательские симпатии. При подведении итогов результаты опроса учитываться не будут.

Пока же с явным преимуществом вперед вырвалась Лада Веста Cross, поэтому несколько слов о самом автомобиле. Приподнятая модификация седана обладает солидным дорожным просветом: 203 мм. Вкупе с грамотно настроенной ESP, успешно имитирующей межколесную блокировку, автомобиль демонстрирует приличную проходимость. Защитный пластиковый обвес прикрывает кузов от ударов и царапин. Базовым двигателем для Лады служит 1,6-литровый 106-сильный 16-клапанник, который работает в паре исключительно с 5-ступенчатой механикой, есть еще 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с. Он доступен как с 5-ступенчатой механикой, так и с 5-ступенчатым роботом. Продавать приподнятый седан начали в июне этого года, цены стартуют от 773 900 рублей. На сегодняшний день на российском рынке представлено семь комплектаций этого автомобиля и 10 цветов окраски кузова.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.