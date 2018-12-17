Как быстро убежать от грузовика: материнский инстинкт или молниеносная реакция?

Неуправляемый грузовик проносится через дорожный разделитель, сметает на своем пути три машины и почти настигает женщину с маленьким ребенком.

Одна из камер видеонаблюдения во Вьетнаме зафиксировала момент аварии, когда неуправляемый грузовик проносится в нескольких сантиметрах от женщины, держащей на руках своего маленького ребенка. И он не просто пронесся, а еще и отбросил припаркованную у дороги легковушку, рядом с которой и стояла мама с ребенком. То ли материнский инстинкт сработал, то ли она оказалась человеком с молниеносной реакцией, но вьетнамка очень быстро побежала в правильном направлении, что спасло жизнь ей и ее малышу.

Женщина и ребенок отделались испугом, правда, вряд ли он был легким. Что случилось с остальными участниками дорожного происшествия, не сообщается.

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Фото, видео: YouTube