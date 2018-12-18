Бюджетные видеорегистраторы. Большой тест «За рулем»

Из восьми наиболее доступных видеорегистраторов эксперты ЗР выбрали лучший — с хорошим изображением и оптимальным соотношением цены и качества.

Не так давно мы развенчали миф о том, что дорогие видеорегистраторы настолько же лучше представителей среднего ценового сегмента, насколько дороже. По некоторым параметрам они оказались даже хуже. На этот раз испытали бюджетники, то есть устройства ценой до 4500 рублей. Устройства дешевле 2000 мы рассматривать не стали, предыдущий опыт говорит нам, что моделей с пристойным качеством съемки в нем практически нет, найдете — считай, повезло.

Ну а те видеорегистраторы, что эксперты «За рулем» испытали на этот раз, вполне подъемные по деньгам. И качество пластика и сборки — вполне удовлетворительное, в основной группе соперников существенных претензий не возникло. Хотя кое-что насторожило: так, у видеорегистраторов Artway и Prestigio невозможно вставить или удалить карту памяти, если у вас короткие мужские ногти.

Выбор ЗР пал на устройство, которое неплохо ориентируется в темноте. Кроме того, среди участников теста, умеющих снимать качественное видео, оно обладает наилучшим соотношением цены и качества. А вот его названия мы пока не назовем!

Все подробности теста видеорегистраторов читайте в декабрьском номере «За рулем». И совсем скоро мы опубликуем его на нашем сайте.