В Сети продают раритетный Adler Diplomat за 6,9 млн рублей

Единственный в России Дипломат находится в идеальном состоянии, но цена на него все же сильно завышена, учитывая неродной двигатель.

Утверждается, что это единственный в России и СНГ автомобиль Adler Diplomat 1939 года выпуска. По крайней мере, так считают специалисты сервиса Юла Авто, где и замечен редкий автомобиль. Согласно описанию, он на ходу, салон перешит под оригинал, машина хранится в отапливаемом гараже и готова для участия в съемках, свадьбах и т.д.

Автомобиль, безусловно, редкий, но, полагаем, цена на него завышена как минимум раза в два, учитывая неродной, волговский двигатель под капотом объемом 2 л и мощностью 90 л.с., как указано в объявлении. Правда, скорее всего, речь идет о 2,4-литровом моторе.

Впрочем, родной мотор прилагается в комплекте, но, видимо, он неисправный. Коробка передач — 4-ступенчатая механика, привод задний, пробег по одометру — всего 10 тыс. км, хотя это и настораживает. Автомобиль находится в Санкт-Петербурге, и остается добавить, что он действительно очень красивый, рассмотреть его подробнее можно в галерее ниже.

Справка



Adler — германская компания, существовала с 1880 по 1957 год. Начала с производства велосипедов и пишущих машинок, впоследствии производила легковые автомобили и мотоциклы. На кабриолете Адлер Трумпф ездят Трус, Балбес и Бывалый в «Кавказской пленнице». На Adler 2 Liter ездит главный герой отечественного фильма «Десять лет без права переписки», а пишущая машинка «Адлер» упоминается в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». (Википедия)

Раритетный Adam Opel, принимавший участие в съемках фильма «Под куполом цирка», также продают в интернете. И что интересно, автомобиль 1938 года выпуска, а пробег у него — те же 10 000 км.

Найти на сервисах объявлений о продажах автомобилей можно даже Ниву за 7,9 млн рублей, потому что она — с «историей».



Фото: Юла Авто