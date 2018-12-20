Объявлен отзыв автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda

В России объявлена сервисная кампания, которая коснется сразу четырех моделей разных марок: Volkswagen Passat и Golf, Audi A3, а также Skoda Octavia.

Обнаружилось, что в 24 автомобилях Volkswagen Passat и Golf, а также в 26 автомобилях Audi A3, проданных в этом году, спинка заднего сиденья может иметь неправильно приваренные крепления подголовника, что снижает уровень защиты задних пассажиров. В целях устранения неисправности спинка заднего дивана может быть заменена.

Кроме того, концерн отзывает в России 46 автомобилей Skoda Octavia, которые были куплены в текущем году. Здесь у производителя также есть подозрения на неправильную сварку заднего дивана, что, если выявится, потребует замены неисправного каркаса спинки сиденья.

Для устранения дефектов владельцам автомобилей, попавших под отзывную кампанию, необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера марки, где мастера бесплатно устранят недоработки описанными способами.

О необходимости обращения в сервис владельцев отзываемых Volkswagen Passat и Golf, Audi A3, а также Skoda Octavia известят официальные представители концерна по почте или телефону. О том, что ваш автомобиль попал под отзыв, можно узнать, не дожидаясь извещения, сверив его VIN-код со списком кодов машин, попавших под сервисную кампанию, по маркам: Volkswagen, Audi или Skoda.

Фото: Volkswagen