В России отзывают пожароопасные Audi

Компания объявила о сервисных кампаниях в отношении трех моделей.

Российское отделение Audi уведомило Росстандарт об отзыве А4 и А5 с турбированными двигателями TFSI объемом 1,2 и 1,4 литра. Все автомобили были проданы в нашей стране в 2017 и 2018 годах. Всего под сервисную кампанию подпало 618 автомобилей.

Отзыв связан с возможным разбросом момента затяжки винтов топливной рампы, которые могут ослабнуть. В рамках сервисной кампании дилеры Audi проверят винты крепления топливной рампы.

Вторая сервисная кампания касается 46 купе Audi R8. Выяснилось, что при «динамичной манере вождения в сочетании с резкими маневрами» из коробки передач может вытекать масло через патрубки вентиляции. В компании говорят, что возможно образование дыма и даже возгорание автомобилей. На отзываемых машинах дилеры заменят одинарный патрубок вентиляции коробки передач на сдвоенный.

Все работы бесплатны для владельцев. Дилеры оповестят владельцев автомобилей по телефону или почте о необходимости посетить сервисную станцию. Но можно не дожидаться звонка и, сверившись со списком VIN-кодов отзываемых автомобилей здесь (Audi A4, A5) и здесь (Audi R8), самостоятельно записаться на ремонт.

Фото: Audi