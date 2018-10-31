В России отзывают пожароопасные Audi

Российское отделение Audi уведомило Росстандарт об отзыве А4 и А5 с турбированными двигателями TFSI объемом 1,2 и 1,4 литра. Все автомобили были проданы в нашей стране в 2017 и 2018 годах. Всего под сервисную кампанию подпало 618 автомобилей.
Отзыв связан с возможным разбросом момента затяжки винтов топливной рампы, которые могут ослабнуть. В рамках сервисной кампании дилеры Audi проверят винты крепления топливной рампы.
Вторая сервисная кампания касается 46 купе Audi R8. Выяснилось, что при «динамичной манере вождения в сочетании с резкими маневрами» из коробки передач может вытекать масло через патрубки вентиляции. В компании говорят, что возможно образование дыма и даже возгорание автомобилей. На отзываемых машинах дилеры заменят одинарный патрубок вентиляции коробки передач на сдвоенный.
Все работы бесплатны для владельцев. Дилеры оповестят владельцев автомобилей по телефону или почте о необходимости посетить сервисную станцию. Но можно не дожидаться звонка и, сверившись со списком VIN-кодов отзываемых автомобилей здесь (Audi A4, A5) и здесь (Audi R8), самостоятельно записаться на ремонт.
- В октябре Audi объявила об отзыве почти семи тысяч автомобилей моделей A4, A5, A6 и Q5.
- В августе этого года Audi отзывала модели A3 из-за неисправности роботизированных коробок передач.
- Этой весной выяснилось, что на новые автомобили Audi были установлены бракованные модули ЭРА-ГЛОНАСС.
- В феврале этого года Audi отзывала автомобили с пожароопасными печками.
Фото: Audi
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