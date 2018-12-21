Пьяная модель устроила массовое ДТП

Виновницей массовой аварии на Рублево-Успенском шоссе, в которой был изувечен человек, стала начинающая модель Анна Лицова, беззаботно севшая за руль в пьяном виде.

Управляя автомобилем Mercedes-Benz в состоянии алкогольного опьянения, юная Анна Лицова, выбравшая карьеру модели, спровоцировала массовую аварию, в которой пострадали еще три автомобиля.

ДТП произошло в Одинцовском районе Московской области, на Рублево-Успенском шоссе, пишут «Известия». Анна Лицова, возраст которой, кстати, составляет всего 20 лет, ехала в сторону деревни Раздоры, но на четвертом километре трассы не справилась с управлением. В результате автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с тремя автомобилями: Тойотой, Ладой и Рено.

В результате аварии больше других пострадал водитель Renault, который был госпитализирован с переломами обеих рук и позвоночника.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции и медики зафиксировали у Анны Лицовой 0,694 промилле алкоголя в крови. В отношении модели составили протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

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Фото: Instagram