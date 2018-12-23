Неадекват на Волге избил водителя за отказ уступить дорогу

Понятно, что наступила предновогодняя суета, связанная с хлопотами и нервами. Но нельзя же так!

Видео, размещенное в паблике «ЧП Красноярск» ВКонтакте, вызвал шквал эмоций и комментариев. Казалось бы, обычная ситуация, сколько их бывает-то, драк на дорогах из-за неумения и нежелания некоторых водителей сдерживать свои эмоции. Но в этом случае все еще усугубилось тем, что нападающий, во-первых, не прав, а во-вторых, полез в драку, хотя ничего такого не случилось, аварии не произошло, а он готов просто убить того, кто не желает ему уступать.

У обочины припаркована ассенизаторская машина, и легковушки вынуждены ее объезжать. Из крайнего правого ряда водители перестраиваются в левый, а в левом водители пропускают по одному автомобилю по негласно заведенному порядку. Водитель белого автомобиля пропустил одну машину и собирался проехать вперед, но нервный водитель на Волге тоже пытается проехать. Тот не уступает, и какое-то время машины идут почти впритирку, пока водитель Волги резким маневром не подрезает автомобиль соперника. Водитель Волги выскакивает, врывается в иномарку и начинает избивать водителя.

В комментариях люди делятся, что подобные случаи в последнее время участились, вероятно, на людей действует предновогодняя суета. И, как вариант, советуют взять за привычку блокировать двери, после того как садишься за руль, неизвестно ведь, на кого на дороге нарвешься, случаи бывают разные.

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Видео: YouTube