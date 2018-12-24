Шесть прихожан были задавлены автомобилем прямо в церкви

Во время утреннего богослужения автомобиль протаранил стену церкви, задавив шестерых прихожан, находящихся в здании.

В городе Колумбус (штат Огайо) неизвестный на автомобиле протаранил стену местной Объединенной методистской церкви Crossroads. В результате ДТП пострадали шесть прихожан. Одну женщину ударом выбросило в проход между рядами скамей. Она и другие жертвы были доставлены в больницу. Ведется следствие.

По информации спасателей, люди получили множественные порезы и прочие травмы. Со слов преподобного Джея Андерсона, прихожане пели гимн, когда машина врезалась в стену, которая буквально взорвалась осколками. При этом в церкви было необычно многолюдно по случаю рождественского представления. Всего в здании церкви находилось около 100 человек.

Полиция до сих пор не может выяснить личность водителя, протаранившего стену церкви.

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Фото: Associated Press