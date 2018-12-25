Lexus отзывает автомобили из-за проблем с двигателями

Под сервисную кампанию попали 390 автомобилей LS 500, выпущенных в период с 9 января по 3 сентября 2018 года.

В России отзывают 390 автомобилей Lexus LS 500, у которых обнаружен дефект системы «Старт-стоп». Все они были произведены в период с 9 января по 3 сентября 2018 года. Выяснилось, что на двигателях V6 из-за некорректной программы блока управления возможна подача в цилиндры неверного объема воздуха при перезапуске мотора с помощью системы «Старт-стоп». В результате автомобиль может заглохнуть при начале движения.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо приехать в сервис ближайшего официального дилера Lexus, где мастера бесплатно продиагностируют машину и перепрограммируют блок управления двигателем.

О том, что автомобили попадают под сервисную кампанию, владельцам сообщат официальные представители ООО «Тойота Мотор» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего LS со списком кодов дефектных машин, опубликованном на сайте Росстандарта.

Предыдущая сервисная кампания Lexus проводилась весной. Причиной ее стали дефектные подушки безопасности.

Тогда же проводился отзыв пожароопасных Lexus, у которых обнаружился дефект топливного насоса.

Фото: Lexus