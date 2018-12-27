Депутаты предлагают дать страховщикам право на выдачу лицензий автошколам

Подобное нововведение должно, по мнению парламентариев, повысить качество подготовки водителей.

С интересным предложением — наделить страховые компании правом выдавать лицензии автошколам — выступил член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Васильев. По его мнению, это повысит качество подготовки кандидатов в водители, в чем страховщики заинтересованы напрямую, так как потом именно на их плечи ложится возмещение ущерба, нанесенного в результате ДТП по вине недостаточно хорошо подготовленных начинающих водителей.

«Сейчас Госавтоинспекция лицензирует автошколы, и оценить их работу могут только по качеству подготовки учеников к экзамену. Стоимость страховки для начинающих водителей самая дорогая. Это связано с большим количеством ДТП по неопытности и из-за качества обучения. Стоит подумать о передаче лицензирующих функций к страховому сообществу. Страховщики будут определять совместно с ГИБДД последствия учебного процесса и качество водителей, которое скажется на аварийности. А школы, подтверждая ежегодно лицензию, будут платить страховые взносы, которые будут зависеть от аварийности их выпускников», — рассказал господин Васильев агентству «Москва».

При этом следует законодательно предусмотреть ряд бонусов для тех автошкол, чьи выпускники имеют лучшую подготовку и впоследствии меньше других попадают в аварии по своей вине.

«Если автошкола посчитает необходимым повысить навыки учеников, например перед зимним периодом, то может организовать день открытых дверей. Тем самым в течение двух лет школы будут заинтересованы в судьбе их ученика. Бонусом для автошкол будет снижение стоимости лицензирования. Чем безопасней школа, тем меньше ей надо платить за лицензию страховщикам», — развивает свою мысль депутат.

Что-то подобное в ГИБДД уже прорабатывается. Так, недавно поднимался вопрос о материальной ответственности автошкол за аварии своих выпускников, произошедших в течение двух лет со дня получения водительских прав.

Данное предложение может быть встречено в штыки руководством ГИБДД, так как в планах полиции — вернуть себе полный контроль над автошколами.

Контроль над начинающими водителями постепенно усиливается. Так, с 1 января информация о выпускниках автошкол будет заноситься в федеральный реестр Рособрнадзора.

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