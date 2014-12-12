Автомобили Lada из-за повышения НДС станут дороже не на 2%, а на 3%

Стало ясно, что увеличение НДС с 18 до 20% приведет к тому, что автомобили подорожают на 3% и даже больше.

Руководство некоторых дилерских центров АВТОВАЗа объявило, что с 1 января 2019 года стоимость автомобилей Lada увеличится в среднем на 3%. Они также заявили, что повышение цен будет не таким большим, как у конкурентов и других автопроизводителей. Это значит, что прочие участники рынка по ряду причин будут вынуждены увеличить стоимость своей продукции более чем на 3%.

«Небольшое увеличение цен на все модели LADA будет минимально возможным и ниже, чем у основных конкурентов. Это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд марки», — приводит газета «Ведомости» слова представителя АВТОВАЗа.

Повышение стоимости продукции не на 2%, как этого можно было ожидать, а на 3% и более экономисты объясняют очень просто. Автомобиль — сложный продукт, состоящий из сотен комплектующих, которые, в свою очередь, состоят из десятков деталей. Увеличение НДС на 2% коснется их всех, что в конце концов сделает итоговый продукт гораздо дороже: налогом на добавленную стоимость облагается каждый винтик отдельно и затем этим же налогом облагается весь механизм, состоящий из уже более дорогих «винтиков». Так, от поставщика к поставщику будет дорожать все. Эффект от увеличения НДС можно сравнить с катящимся под гору снежным комом. Именно поэтому рост стоимости автомобилей просто не может ограничиться лишь прибавкой двух процентов в автосалоне при продаже машины конечному потребителю. На этом фоне выигрывает импортируемая продукция, которая облагается НДС лишь один раз, грубо говоря, при ввозе в страну.

С историей подорожания автомобилей в этом году можно ознакомиться здесь: обвал рубля, утилизационный сбор и прочие напасти.

Об увеличении стоимости своих автомобилей с 1 января 2019 года из-за роста ставки НДС объявила и компания Mitsubishi.

Фото: Lada