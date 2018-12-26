Mitsubishi объявила о росте цен из-за новых ставок НДС

Из-за роста ставок НДС стоимость автомобилей Mitsubishi с 1 января 2019 года увеличится на сумму от 25 000 до 50 000 рублей.

Сегодня компания Mitsubishi объявила об увеличении стоимости продаваемых в России автомобилей. Пересмотр прайс-листов вызван ростом ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.

В результате автомобили Mitsubishi с 1 января 2019 года станут дороже на сумму от 25 000 до 50 000 рублей. Конкретная сумма зависит от модели и уровня комплектации. Новые цены будут опубликованы 1 января. Ознакомиться с ними можно будет на сайте компании.

«Мы провели тщательный анализ и были вынуждены пойти на повышение цен, которое связано исключительно с ростом НДС с 18% до 20%. Мы ответственно подходим к этим изменениям и поэтому информируем наших клиентов заранее. У тех, кто давно планировал покупку автомобиля Mitsubishi, еще есть время, чтобы сделать это по цене уходящего 2018 года», — заявил президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

Фото: Mitsubishi

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