Mitsubishi подняла цены в России

Подорожали семь моделей Mitsubishi из восьми продающихся на нашем рынке. Некоторые из них — довольно серьезно.

Mitsubishi Eclipse Cross

Компания Mitsubishi подняла цены почти на все свои модели в России. Машины стали дороже на сумму от 20 000 до 100 000 рублей. Нетронутым остался только прайс-лист Pajero.

Популярный кроссовер Mitsubishi ASX вырос в цене на 20 000 рублей во всех комплектациях, оснащенных 2-литровым мотором, пишет «Автостат». Цены на машины с двигателем объемом 1,6 л не изменились, поэтому автомобиль по-прежнему стоит от 1 149 000 рублей. За 150-сильный же ASX придется заплатить от 1 445 000 до 1 605 000 рублей.

Повысилась стоимость и Mitsubishi Outlander во всех версиях. Прайс-лист увеличился на 20 000 рублей. Теперь купить обновленную версию автомобиля можно за сумму от 1 659 000 до 2 240 000 рублей, а дорестайлинговую — по цене от 1 609 000 до 2 420 000 рублей.

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, будучи новинкой, дорожает впервые. Рост стоимости тоже составил 20 000 рублей. Теперь купить его можно, заплатив от 1 429 000 до 2 198 000 рублей.

Больше других моделей подорожал Mitsubishi Pajero Sport. Рост стоимости составил от 20 000 до 100 000 рублей. Внедорожники этого года выпуска теперь обойдутся в сумму от 2 339 000 до 3 097 000 рублей. Прошлогодние экземпляры тоже стали дороже, но всего на 20 000 рублей. Теперь за них просят от 2 229 000 до 2 882 000 рублей.

Те же 20 000 прибавил и пикап Mitsubishi L200. Напомним, что скоро в продаже появится его обновленная версия. Пока же дилеры торгуют дорестайлинговым пикапом по цене от 1 879 000 до 2 488 000 рублей. Стоимость прошлогодних машин при этом составляет от 1 829 000 до 2 438 000 рублей.

Следует отметить, что дела Mitsubishi на российском рынке идут в гору. Так, с января по октябрь дилеры марки реализовали 35 441 автомобиль, а это более чем в два раза (конкретнее, на 104%) превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В конце октября на 10–30 тыс. рублей увеличилась стоимость пикапа Mitsubishi L200 и внедорожника Pajero Sport.

До этого, в сентябре, были пересмотрены прайс-листы опять же Pajero Sport и кроссовера Mitsubishi ASX.

Фото: Mitsubishi