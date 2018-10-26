Mitsubishi Pajero Sport снова подорожал

Вместе с внедорожником в цене прибавил и пикап L200.

Mitsubishi Pajero Sport

Следует отметить, что на этот раз цены были подняты на автомобили 2017 года выпуска, оставшиеся на складах официального дистрибьютора и импортера автомобилей Mitsubishi в России ООО «MMC РУС». Увеличение стоимости составило от 10 000 до 30 000 рублей.

Цена внедорожника Mitsubishi Pajero Sport 2017 года выпуска стала выше на 10 000 рублей, но не во всех комплектациях, сообщает агентство «Автостат». В базовом исполнении Invite внедорожник теперь стоит 2 209 000 рублей. Отметим, что автомобиль 2018 года выпуска при этом обойдется минимум в 2 319 000 рублей. В комплектации Ultimate прошлогодний Pajero Sport продается за 2 862 000 рублей. В топовых комплектациях Instyle и Ultimate внедорожник Pajero Sport 2017 года выпуска стоит 2 599 990 и 2 799 990 рублей соответственно.

Пикап Mitsubishi L200 подорожал на 30 000 рублей во всех комплектациях. Таким образом, приобрести пикап 2017 года выпуска у официального дилера теперь можно минимум за 1 809 000 рублей, тогда как цены на пикап 2018 года начинаются с отметки 1 859 000. В максимальной же комплектации Instyle автомобиль 2017 года без учета скидок стоит 2 438 000 рублей, а 2018 года — 2 488 000 рублей.

Следует отметить, что продажи Mitsubishi в России растут. Так, за 9 месяцев этого года было реализовано 31 203 машины, что на 117% больше, чем за тот же период 2017 года. Прошлогодний спад продаж и стал причиной того, что на складах компании скопились машины 2017 года.

Фото: Mitsubishi