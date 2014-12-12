Новый год близко: Motul выпустил незамерзайку с запахом мандаринов

Французский производитель смазочных материалов, компания Motul, разработала новый запах для зимней омывающей жидкости. Компанию ароматам черной смородины и сладкой дыни в линейке незамерзаек составит сицилийский мандарин.

Новый продукт называется Vision Sicilian Mandarin —12°C и выпускается в канистрах объемом 4 л. По замыслу производителя, он должен донести до покупателей ощущение наступающего Нового года: залили в бачок новую незамерзайку и получил аромат, неразрывно связанный с новогодним праздником. Сообщается, что оригинальная композиция Sicilian Mandarin составлена из дорогих французских парфюмерных формул.

Стеклоомывающие жидкости Motul сделаны на основе смеси изопропанола и воды, которая кристаллизуется при температуре —12°C. Используемый для создания этого продукта изопропанол отличается чистотой: он не содержит альдегидов.

Продукты Motul Vision производятся на территории Российской Федерации по строгим европейским стандартам. Продукт протестирован на совместимость с пластиком фар и лобового стекла и сертифицирован в соответствии с законами Российской Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые