Мотоциклист попытался в шутку подкупить картонного полицейского. Его арестовали

Поскольку статьи за дачу взятки фальшивому полицейскому нет, мужчину обвинили в том, что он повредил муляж.

Произошло это на Шри-Ланке. Двое молодых людей дурачились и сняли шутливое видео, где один из них предлагает взятку картонному полицейскому, муляж которого был установлен для устрашения водителей на главной дороге Джафна — Вавуния, сообщает dailymirror.lk. 23-летний мотоциклист выложил ролик, сопровождаемый шуточной песенкой, на Фейсбук, и это, очевидно, стало его большой ошибкой.

Видео обнаружил отдел дорожного движения полиции Вавунии, и шалунов решили наказать. Полицейские обвинили молодых людей (мотоциклиста и снимавшего его друга) в том, что они повредили голову манекена. Подозреваемых арестовали за порчу общественного имущества, унижении полиции и формировании ее негативного имиджа, сообщает местное издание dailymirror.lk. Впрочем, мировой суд Вавунии выпустил их под залог.

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Видео: YouTube