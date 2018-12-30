Новый Ford Explorer: официальные информация и фото

Шестое поколение Ford Explorer вернулось на заднеприводную платформу, теперь внедорожник легче и просторнее.

Ford Explorer
Ford Explorer

Ford > Explorer

Спустя 10 лет производства на переднеприводной платформе Ford Explorer возвращается к классической для себя компоновке: продольное расположение двигателя и задний привод по умолчанию с подключаемым по необходимости передним.

Новый Explorer оснастят 2,3-литровым четырехцилиндровым турбированным двигателем, который в Северной Америке будет иметь мощность 304 л.с., а в России его, скорее всего, дефорсируют до 249 л.с. К заказу предложат внедорожники и с 3-литровым мотором EcoBoost V6 мощностью 370 л.с. (514 Нм), работающим на бензине АИ-92. Такой Explorer сможет буксировать прицепы массой до 2540 кг. Независимо от выбранного двигателя, Explorer будет поставляться с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, а полный привод станет опцией. После обычных версий на рынок выйдут гибридный вариант, а также 405-сильный Explorer ST.

Новый Ford Explorer получит сдвижные кресла второго ряда, облегчающие доступ на третий ряд сидений, а объем его багажного отделения увеличится на 173 литра при сложенных спинках кресел второго и третьего рядов.

Как и нынешнее поколение, новое предлагается в комплектациях XLT, Limited и Platinum. Последняя, кстати, в России не представлена. Независимо от двигателя и отделки салона все кроссоверы будут иметь багажную дверь с электроприводом, точку доступа 4G LTE WiFi, способной работать сразу с 10 устройствами, и информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов. Опционально доступны мультимедийные системы с 10,1- и 12,3-дюймовым мониторами.

Что касается безопасности, вне зависимости от комплектации Explorer оснащается пакетом пассивных и активных систем безопасности Co-Pilot360, который мониторит слепые зоны и оповещает о едущем наперерез транспорте, помогает удерживать автомобиль в полосе движения, управляет дальним светом фар и автономно тормозит в случае неизбежного столкновения. Кроме того, Explorer будет оснащаться адаптивной системой круиз-контроля с технологией центрирования в полосе движения, автоматической системой торможения при движении задним ходом и новейшим помощником парковки, получившим название Active Park Assist 2.0.

В США Ford Explorer шестого поколения поступит в продажу этим летом по цене от 32 765 долларов (2 198 000 рублей). Дата начала продаж кроссовера в России пока не называется.

Новый Ford Explorer: официальные информация и фото

Фото, видео: Ford

Новый Ford Explorer: официальные информация и фото
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Отзывы о Ford Explorer (1)

Ford 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один м...

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