Двое «покупателей» убили женщину за Peugeot

Автомобиль покойницы был найден на перепродаже в Кемерово, а сама она — в бетонных плитах возле трассы.

Полицейские схватили двух убийц 34-летней женщины в городе Бердск Новосибирской области. Преступный план у мужчин появился еще до новогодних праздников, и до 11 января они выбирали жертву.

«Двое жителей города Бердска Новосибирской области решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определенным причинам совершить задуманное не получилось», — рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.

В конце концов злоумышленники выбрали жертву, которой оказалась 34-летняя женщина, продававшая не самую популярную модель — Peugeot 407, рыночная стоимость которой составляет менее 300 000 рублей. Убийцы представились ей покупателями и предложили прокатиться на продаваемом автомобиле, чтобы оценить его состояние.

«Двое мужчин под предлогом осмотра автомобиля перед покупкой предложили женщине проехать вместе с ними по трассе. В пути следования они задушили потерпевшую с помощью заранее изготовленной удавки, спрятали тело на придорожной территории, а автомобиль перегнали в Кемерово, где продали местному жителю», — поделились результатами расследования в Главном управлении МВД региона.

О пропаже женщины в полицию заявил ее муж, который рассказал, что она поехала показывать продаваемый автомобиль и не вернулась. Полицейские быстро обнаружили украденную машину: новый владелец из Кемерово, являющийся перекупщиком, сразу же выставил седан на продажу на одной из интернет-площадок. Благодаря оперативным действиям убийцы были тут же схвачены.

«Подозреваемые в совершении преступления были задержаны в Бердске. В ходе обыска у фигурантов были изъяты вещественные доказательства совершенного преступления, в том числе деньги, полученные от продажи автомобиля», — отчитались в полиции.

В данный момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), идет установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.

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