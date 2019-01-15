Subaru представила спортседан WRX STI S209

В Детройте состоялась премьера мощнейшего STI S209, который из-за множества доработок даже нельзя считать автомобилем Subaru.

Версия STI S209 имеет мощность 341 л.с. благодаря турбированному 4-цилиндровому оппозитному бензиновому мотору Subie EJ25 объемом 2,5 литра. Автомобиль настолько доработан, что технически не является моделью Subaru и омологирует его спортивное подразделение STI. У S209 всё особенное: доведенный двигатель, собственная подвеска, созданные на заказ шины Dunlop и необычные тормоза Brembo.

Модернизированный двигатель отличается от исходника увеличенными турбиной и компрессором. Внутри агрегата находятся более прочные и легкие кованые поршни и шатуны. Система впуска имеет особую систему воздуховодов, а на рулевом колесе есть кнопка активации системы распыления воды между охладителями. Кроме того, автомобиль получил топливный насос высокой производительности, более крупные инжекторы, отполированные до зеркального блеска коллекторы, а сопротивление новой системы выпуска снизилось на 17%. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой и полноприводной трансмиссией Subie.

S209 получил особый обвес, который делает автомобиль шире на 43,2 мм. На 15,2 мм шире стали передняя и задняя колеи. 19-дюймовые летние шины Dunlop GT600A 265/35 были разработаны специально для S209, а упор при этом делался на более уверенное сцепление при боковом ускорении.

Подвеска STI S209 оснащена амортизаторами Bilstein и более жесткими пружинами, а также 20-миллиметровым стабилизатором поперечной устойчивости. Для лучшей управляемости жесткость кузова была увеличена с помощью дополнительных ребер жесткости и усиления передних стоек.

За торможение S209 отвечают механизмы Brembo, включающие в себя передние суппорты с шестью поршнями, задние суппорты с двумя поршнями и колодки с высоким коэффициентом трения.

Незначительные изменения есть и в салоне S209. Это рулевое колесо со скошенной нижней частью обода, обитое кожей Ultrasuede, и передние кресла Recaro.

В продаже Subaru WRX STI S209 должен появиться в конце 2019 года. Тогда же компания объявит его стоимость.

В скором времени у Subaru может появиться горячий хэтчбек класса В, с которым компания вернется в раллийные гонки WRC.

Одновременно компания работает над улучшением характеристик уже продающихся автомобилей. Так, недавно ею была доработана управляемость купе BRZ.

Фото: Subaru