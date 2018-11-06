У Subaru появится маленький хот-хэтч

Subaru намерена вернуться в международные раллийные гонки WRC, а для этого ей нужна новая модель.

Концепт Subaru VIZIV

Удивительно, но Subaru до сих пор ассоциируется с чемпионатом мира по ралли WRC (World Rally Championship), хотя уже 10 лет не принимает в них участие. Согласно последним слухам, дошедшим до нас из Японии, компания готовится вернуться и разработать для этого новый горячий хэтчбек класса В.

Конкурировать новая модель должна будет с Ford Fiesta ST, Volkswagen Polo GTI и Toyota Yaris GRMN. Подробности проекта пока не разглашаются, но уже понятно, что автомобиль, который для участия в гонках должен сначала поступить в продажу, получит турбированный четырехцилиндровый оппозитный двигатель и систему полного привода — все то, благодаря чему автомобили Subaru завоевывали титулы в раллийных гонках. Мощность мотора должна составлять не менее 200 л.с., а значит автомобиль также получит усиленные тормоза, прочную подвеску и аэродинамический пакет.

Дело в том, что в настоящее время в модельном ряду Subaru нет автомобиля класса В, на базе которого можно было бы создать и выпустить в продажу горячий хэтчбек. Поэтому компании придется либо разрабатывать модель с нуля, либо заимствовать ее у другого автопроизводителя, как поступила, например, Toyota при создании купе GT86 (Subaru BRZ).

Вернуться в WRC компанию Subaru призвал внук основателя Toyota и ее президент Акио Тойода. Он хочет, чтобы их автомобили вновь конкурировали в раллийных гонках, и даже готов помочь в этом.

Как и многие другие автопроизводители, Subaru в последнее время уделяет много внимания кроссоверам.

В этом году в WRC дебютировала российская команда Arctic Energy WRT.

Фото: Subaru