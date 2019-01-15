В Сети продают автомобиль Брежнева. Недорого

Конечно, цена его чуть выше рыночной, но если представить, что на нем ездил сам (!) Генсек, то эта сумма выглядит даже скромной.

Автомобиль ГАЗ-21 Волга, согласно описанию продавца, принадлежал самому Леониду Ильичу Брежневу. Видимо, есть и соответствующие документы, подтверждающие сей факт, иначе зачем было выставлять его за 800 тысяч рублей? Впрочем, машина просто в идеальном состоянии: свежий хром,безупречный велюр обивки, приборка и руль в отличном состоянии, а сиденья даже упакованы в целлофановые чехлы.

Уникальный автомобиль 1966 года выпуска с пробегом 100 тыс. км продают в Сарапуле. Правда, тут какая-то путаница с мотором, в объявлении указан 1,6-литровый мощностью 75 л.с., но у Волги такого не было, на серийные машины ставили 2,4-литровый (70 л.с.), так что, вероятно, это просто описка. Цвет поворотников говорит о том, что данный экземпляр экспортный, потому что на машинах для внутреннего рынка в то время стояли бесцветные поворотники.

У автомобиля благородного винно-красного цвета по документам числится всего два владельца.

За раритетный Adler Diplomat в Сети просят 6,9 млн рублей.

Adam Opel 1938 года выпуска, принимавший участие в съемках фильма «Под куполом цирка», также продают в интернете за 2,1 млн рублей.

Фото: Юла.Авто