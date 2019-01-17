Один из сайтов по поиску работы проанализировал вакансии и пришел к выводу, что водителям во многих городах платят больше всех среди рабочих профессий. Но есть, как говорится, нюансы.

Водители входят в топ самых высокооплачиваемых профессий практически во всех городах России. В Москве ищут водителя-экспедитора на зарплату 250–285 тыс. рублей. Правда, с собственной грузовой машиной с грузоподъемностью 20 т. Среди требований к кандидату: знание Москвы и умение работать с сопроводительной документацией.

Одна из компаний обещает водителю такси зарплату до 200 тыс. руб. Требования стандартные: права категории В, стаж не менее трех лет, «плавный стиль вождения, знание города и умение пользоваться навигатором».

В Екатеринбурге водителю-экспедитору с правами категории Е готовы платить 110 тыс. руб., в Ростове-на-Дону подобная вакансия оценена в 100–120 тыс. руб. в месяц. В Ростове-на-Дону среди рабочих профессий лидирует водитель зерновоза, ему готовы платить до 50 тыс. руб. Также в этом городе ищут водителя с собственным автомобилем на зарплату 85–95 тыс. руб.

В топ рабочих профессий по версии портала Rabota.ru попали также электросварщик (в Санкт-Петербурге его ищут на зарплату 150 тыс. руб.), маркировщик (в Ростове-на-Дону обнаружилась вакансия с зарплатой от 81,3 до 105,8 тыс. руб.), каменщик (85 тыс. руб.) и монтажник (в Казани ему готовы платить 80 тыс. руб.), пишет «Российская газета». В Санкт-Петербурге ищут стоматолога-ортопеда, обещая платить до 200 тыс. руб., а в Уфе стоматолога-терапевта на зарплату в 100 тыс. руб.

Водители чиновников и депутатов пожаловались на слишком высокие цены на парковку в Москве.

Госдума намерена серьезно ужесточить требования в сфере таксомоторных перевозок.

Фото: «За рулем»