Росгвардия озадачена: вандалы изрубили топором 19 машин

Жители Левобережного района Воронежа стали свидетелями автовандализма: неизвестные рубили припаркованные возле домов автомобили топором. Приехавшие на место до наряда полиции сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
«Злоумышленниками оказались молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, один из которых ранее уже был судим за имущественные преступления», — сообщили в Управлении Росгвардии по Воронежской области.
Всего хулиганы успели повредить 19 автомобилей. В ходе последующих допросов выяснилось, что топором орудовал лишь один из задержанных, в то время как другие наблюдали за его действиями. Вандал крушил машины просто так, без какой-то цели или причины.
В данный момент решаются вопросы о возбуждении уголовного дела и о возмещении причиненного вандалами ущерба.
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Фото: depositphotos.com
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