Росгвардия озадачена: вандалы изрубили топором 19 машин

В Воронеже силовики задержали троих молодых людей, которые громили топором припаркованные автомобили.

Жители Левобережного района Воронежа стали свидетелями автовандализма: неизвестные рубили припаркованные возле домов автомобили топором. Приехавшие на место до наряда полиции сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Злоумышленниками оказались молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, один из которых ранее уже был судим за имущественные преступления », — сообщили в Управлени и Росгвардии по Воронежской области.

Всего хулиганы успели повредить 19 автомобилей. В ходе последующих допросов выяснилось, что топором орудовал лишь один из задержанных, в то время как другие наблюдали за его действиями. Вандал крушил машины просто так, без какой-то цели или причины.

В данный момент решаются вопросы о возбуждении уголовного дела и о возмещении причиненного вандалами ущерба.

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