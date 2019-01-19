Автомобилисты Германии переживают клеевые атаки. Что за напасть?

Продолжается это с 2017 года, но клеевых хулиганов до сих пор не могут поймать. На прошлой неделе полиция сообщила еще о четырех таких случаях.

Неизвестный преступник повредил уже более 450 автомобилей в городе, намазав на лакокрасочное покрытие машин суперклей быстрого отверждения. Этот промышленный клей настолько агрессивен, что разрушает не только краску, но и грунтовое покрытие. Он недоступен в розничной продаже, его можно легко приобрести через интернет.

В среднем ущерб составляет порядка 2000 евро на ремонт нового крыла и до 8000 евро — для нескольких деталей автомобиля. В отдельных случаях даже приходилось менять деталь целиком. По данным местной полиции, к настоящему моменту общий ущерб, нанесенный вандалами, составил более 1,5 миллиона евро.

Полиция просит граждан помочь в расследовании: «Если вы наблюдаете за людьми, которые ведут себя подозрительно рядом с автомобилями, не бойтесь немедленно вызвать полицию по экстренному вызову, даже если впоследствии вызов окажется ложным».

Несмотря на активные поиски виновного и просьбы оказать помощь, никого найти так и не удалось.

Любопытны некоторые детали происшествий: преступник калечит автомобили ночью, и автомобилисты, как правило, обнаруживают это наутро. Делает он это мимоходом, легкими мазками, так что сигнализация не успевает сработать. Правда, звуковая сигнализация в стране запрещена, но у многих она настроена на брелки или сообщения на смартфоны. Однако это не помогает. Чаще всего объектами посягательств становятся автомобили марки Volkswagen, особенно находящиеся в лизинге, что легко идентифицировать по их номерному знаку. И как говорят очевидцы, чаще всего страдают модели Гольф и Тигуан. Однако в полиции эти слухи не подтверждают, полагая, что просто в городе очень много автомобилей данной марки. Иначе как объяснить, что среди «жертв» попадаются и BMW, и Toyota.

У пострадавших же возникает вопрос, кто должен компенсировать им ущерб? По законам страны, если он причинен умышленно, ответственность за него несет сам преступник, однако если его нельзя найти, как в данном случае, то следует полагаться на собственную автомобильную страховку. Если она покрывает ущерб, то о происшествии следует сообщить страховщику в течение семи дней. Однако страховщик немедленно присвоит такому клиенту более высокий коэффициент, и в следующий раз за страховку тот заплатит гораздо дороже. Автовладельцы с этим не согласны, ведь их вины в повреждениях автомобилей нет, а клеевой вандализм, похоже, начинает приобретать массовый характер.

Пока преступник не найден, полиция советует парковать автомобили в гаражах, или на охраняемой стоянке, или, в крайнем случае, под фонарем, на освещенной территории. Это может удержать преступника или даже поможет его найти.

Автовандалы орудуют и в России: недавно в Воронеже силовики задержали троих молодых людей, громивших топором припаркованные автомобили.

Прошлым летом в Швеции прокатилась волна поджогов автомобилей. Как-то за одну ночь там сгорело сразу 100 машин.



Фото: neuepresse.de