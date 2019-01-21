Танцевавших на Новом Арбате блогеров посадили на 10 суток

Видеоблогеры, которые недавно устроили танцы на Новом Арбате, создав тем самым помеху движению автомобилей, Пресненский районный суд Москвы приговорил к десяти суткам административного ареста.
«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Манукян Д.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ („Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка“), и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — рассказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Аналогичное наказание получила и Карина Лазарьянц, известная благодаря тому, что в свое время сыграла роль в сериале «Моледежка». Теперь ее актерское резюме пополнится танцами.
Тем временем осужденных столичных блогеров поддержали блогеры тюменские, которые повторили «подвиг» московских мажоров: поплясали под бум-бокс на оживленной улице города, создав пробку, показали при этом несколько приемов карате и взорвали пару детских хлопушек. Героев нового видео разыскивают оперативники тюменской полиции.
- Узнать о приговорах по другим забавным делам, связанным с автомобилистами, можно здесь.
Фото: пресс-служба Пресненского суда города Москвы
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