Танцевавших на Новом Арбате блогеров посадили на 10 суток

Как устроен кроссовер: все секреты Mitsubishi Eclipse Cross Получив новую игрушку, дети обычно стараются узнать, что у нее внутри. Взрослые, увлеченные автомобилями, делают так же. Но вам разбирать новую машину для этого не придется: мы уже сделали это и рассказываем главное. 10 лет спустя: модели, которых родная мать не признает Соцсети захватил флешмоб #10yearschallenge: люди постят собственные фотографии десятилетней давности и свежие, этого года. «За рулем» решил посмотреть, как за это время изменился облик некоторых моделей автомобилей. А заодно и самого журнала. Подхожу к своей машине, а она уже на эвакуаторе. Отдадут или увезут? В России принудительную эвакуацию автотранспорта узаконили в конце 2004 года и уже почти полтора десятка лет переписывают законы, регламентирующие эту процедуру. В частности, статьи, касающиеся возврата автомобиля владельцу. ЗР рассказывает, какая норма действует сейчас и что грозит каждому из участников процесса за ее несоблюдение.