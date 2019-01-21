Geely назвала дату старта продаж обновленного кроссовера Emgrand X7

Начала продаж обновленного кроссовера на российском рынке ожидают 23 января. Тогда же объявят комплектации и цены.

В обновленном Geely Emgrand X7 инженеры обещают сразу 230 улучшений. Основные изменения коснулись шумоизоляции, комфорта, управляемости, интерьера, экстерьера, безопасности, силовых агрегатов и качества материалов.

Изменились передняя и задняя части автомобиля. От международной команды дизайнеров Geely кроссовер получил фирменную решетку радиатора в виде концентрической вселенной. У кроссовера теперь светодиодные дневные ходовые огни интересной формы — в виде «ковша Большой Медведицы».

Автомобиль оснащен целым набором систем помощи водителю. Это система защиты от опрокидывания, помощи при торможении, подъеме, спуске и т.д. Только подушек безопасности в кроссовере шесть штук.

Изменения коснулись и салона автомобиля:обновлен дизайн цифровой приборной панели, появился 9-дюймовый сенсорный дисплей. В отделке салона использованы более качественные материалы, чем раньше. Теперь в салоне есть 28 отсеков и ниш для хранения различных предметов, также установлено несколько разъемов USB для тех, кто не представляет свою жизнь без гаджетов.

23 января состоится официальный старт продаж, а 26–27 января у дилеров пройдут «Дни открытых дверей», на которых клиенты смогут поближе познакомиться с обновленным кроссовером.

Недавно китайская компания Geely показала облик своего купе-кроссовера, построенного на новой модульной платформе.



В прошлом году обновили и китайский седан Geely Emgrand 7. Наш автор разобрал основные достоинства машины и отметил ряд недостатков.

Фото: Geely