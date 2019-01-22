Водителей такси могут обязать носить антисонные нейрокепки

Нормативные акты использования нейрокепок и других устройств контроля за усталостью водителей общественного транспорта, как ожидается, появятся в конце 2019 года.

По данным Минтранса, 25% дорожных аварий в России происходит из-за усталости водителей. Чтобы предотвратить такие ДТП, водители включают громкую музыку или разговаривают с пассажирами, сообщил РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) «Нейронет» Александр Семенов.

Нейрокепка — устройство, контролирующее активность головного мозга, проверяя такие показатели, как рассеянность, утомление, потеря концентрации, а также следит за мышечной активностью человека. Если водитель засыпает, она издает звуковой сигнал. Среди других устройств — браслет, который измеряет пульс и в случае его снижения начинает вибрировать. Такие браслеты уже внедрены в РЖД. Также планируется использовать камеру, которая будет следить за водителем и в случае обнаружения тревожных признаков усталости об этом предупредит.

Сейчас применение антисонных устройств обсуждается с Минтрансом, и в случае, если все пройдет гладко, будут подготовлены законодательные инициативы. Правда, свое одобрение должен еще дать Минздрав, так как нательные устройства могут беспокоить водителя, вызывать у него аллергические реакции, особенно в жару, когда человек потеет.

Пока в тестовом режиме нейрокепками обеспечили водителей школьных автобусов в Новгородской области. Интерес к проекту проявили и в других регионах.

Об «умной» кепке мы писали ранее: устройство представляет собой козырек с электронным блоком, который снимает электроэнцефалограмму и электромиограмму в онлайн-режиме и при обнаружении критических параметров подает звуковой и вибросигналы.

Существует еще и перстень StopSleep, который надевается на палец и сигнализирует об усталости и засыпании. Его также разработали наши ученые.

После посещения в 2017 году выставки «Иннопром» в Екатеринбурге президент Владимир Путин поручил изучить идею внедрения антисонных устройств на общественном транспорте.

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