Пассажиркам пришлось выпрыгивать из такси на полном ходу

Возвращаясь поздно вечером из гостей домой, девушки, как обычно, вызвали такси и даже представить себе не могли, чем это для них обернется!

О произошедшем в ночь с субботы на воскресенье сообщил паблик «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте». Две девушки покидали праздник с застолья и вызвали через агрегатор Яндекс.Такси машину по адресу. Они не сразу обратили внимание на состояние водителя. Странности начались уже в дороге: водитель вел себя неадекватно, во время движения несколько раз задевал машиной препятствия, но продолжал ехать. На просьбы девушек остановить автомобиль он не обращал внимания и ехал, совершая еще более опасные маневры и приводя в ужас пассажиров. Девушки кричали, молили, но он никак не реагировал. Тогда они решились на отчаянный шаг и выпрыгнули из автомобиля на полном ходу, после чего обо всем сразу же сообщили в полицию. Удивительно, но пассажирки практически не пострадали.

По горячим следам полицейские обнаружили автомобиль с неадекватным водителем на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина был в бессознательном состоянии.

В пресс-службе УМВД по Омску рассказали, что водитель был мертвецки пьян, его отвезли в участок, а машину доставили на штрафстоянку для дальнейшего разбирательства.

Пользователи соцсети с юмором отреагировали на сообщение об этом, в общем-то, невеселом инциденте: «надышали на него пассажирки, вот его и накрыло», «вы все еще хотите приключений?! тогда Яндекс идет к вам!!!», «есть женщины в русских селеньях — коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, из машины на ходу выпрыгнут», «зато забесплатно доехали почти до места».

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Фото: паблик Инцидент Омск/ВКонтакте

