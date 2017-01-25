Мажоры устроили покатушки на машине с мигалкой и номерами Дмитрия Рогозина

В Москве золотая молодежь ради развлечения катается со спецсигналами на автомобиле с номерными знаками, закрепленными за бывшим вице-премьером Правительства России.

Уважение к синим проблесковым маячкам в России падает из-за того, что чаще их используют просто так и без надобности, лишь для того, чтобы быстрее доехать до места. Причем, как видите, без всякого дела или острой надобности. Средство для обозначения первостепенных дел превращается в привилегию и даже банальную забаву в барском духе.

На видео, дата съемки которого неизвестна, молодые люди решили протестировать эффект от проблескового маячка синего цвета на автомобиле Range Rover стоимостью около 8 млн рублей, номерные знаки которого А005МР97, по данным «За рулем», ранее были закреплены за Дмитрием Рогозиным, занимавшим до мая прошлого года пост вице-премьера Правительства России. Под разудалую музыку они ездят по полосам встречного движения и пристают с идиотскими вопросами к людям.

Неизвестный молодой человек развлекается дорогими автомобилями со спецсигналами

Неизвестно, как в руки мажоров попал этот автомобиль, но ясно, что это не угонщики и не посторонние для господина Рогозина люди. Хотя не исключена возможность того, что парни решили таким образом скомпрометировать власть. Удивительно то, что это сошло им с рук.

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Фото, видео: YouTube