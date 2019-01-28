ЗИЛ распродает Бычки без пробега

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение: распродаются грузовики ЗИЛ-5301 Бычок без пробега.

На месте некогда одного из гигантов советского и российского грузового автопрома, Завода им. Лихачева (ЗИЛ) в Москве, сегодня реализуется девелоперский проект. Сам завод давно закрыт и фактически прекратил свое существование.

Но оказывается, на предприятии остались нереализованные автомобили. На продажу выставлено девять экземпляров ЗИЛ-5301 Бычок в различном исполнении. За машины просят от 740 тыс. до 2 млн рублей.

Шасси кабина со спальным местом 3,85 м

Шасси двухрядная кабина 7 мест 3,85 м (без тента и каркаса), 2 шт.

Фургон промтоварный

Фургон изотермический кабина со спальным местом

Бортовой грузовик удлиненный 4,42 м (без тента и каркаса)

Автобус (19 пассажирских мест), 2 шт.

Автогидроподъёмник ВС-22, 2-коленчатый, новый, выпуск 2014 г.

Все автомобили оснащены двигателями ММЗ 245.9 с топливной аппаратурой Bosch, соответствующими экологическим требованиям Евро-3.

Малотоннажный грузовик ЗИЛ-5301 Бычок грузоподъемностью 3 т должен был стать спасением для завода, его производили с 1995 по 2014 годы. Вначале машины делали в Москве, а в последние года еще и на площадке в Пскове.

Основным покупателем все эти годы оставалось Правительство Москвы, которое владело предприятием. Машины отличались низким качеством сборки и невысокой надежностью, поэтому большого интереса у покупателей не вызывали.

Решение о прекращении производства Бычков принял мэр Москвы Собянин еще в 2012 году.

О том, как рождался другой, куда более успешный грузовик ЗИЛ-130, можно узнать в этом материале «За рулем».

Фото: Avito