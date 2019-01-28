Subaru нашла причину дефектов автомобилей и снова запустила конвейер завода

Японский автопроизводитель возобновил работу завода в Японии и подготовил отчет о случившемся.

Сегодня корпорация Subaru возобновила производство на своем заводе в Японии, конвейер которого был остановлен с вечера 16 января 2019 года. Предприятие вновь заработало благодаря тому, что инженеры компании наконец смогли разобраться в причинах дефекта электроусилителей рулевого управления, поставляемых для моделей Forester, Impreza и XV, и устранить их. Теперь в компании идет оценка финансовых потерь, вызванных простоем главного конвейера.

Неисправными усилителями эти автомобили оснащались с конца декабря 2018 года по 16 января 2019 года, но на всех уже выпущенных машинах эти электроусилители будут заменены на исправные в ближайшее время.

Дефект усилителя может приводить к отказу агрегата, одновременно с чем на панели приборов загорается соответствующий сигнал. Автомобиль при этом остается на ходу, но управлять им становится сложнее. В Subaru просят всех, кто столкнется с подобной проблемой, незамедлительно обращаться в сервис ближайшего официального дилера марки для бесплатного устранения неисправности.

Последний отзыв автомобилей Subaru в России проводился 13 месяцев назад. Тогда отзывали пожароопасные WRX STI.

До этого отзыв проводился летом 2017 года, когда производителю пришлось заменять неисправные подушки безопасности от компании Takata.

Фото: Subaru