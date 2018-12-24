Subaru остановила производство из-за обнаруженных дефектов

Subaru несет убытки, поскольку компании пришлось остановить свой завод в Японии, на который приходится 60% мирового производства автомобилей бренда.

На единственном автомобильном заводе Subaru в Японии прекращены работы из-за дефекта, найденного в механизме гидроусилителя руля. В результате акции шестого по величине автопроизводителя Японии упали почти на 7%.

По словам автопроизводителя, дефект мог затронуть модели Forester, Impreza и XV. Производство других моделей также было остановлено, поскольку все они собираются на одной линии.

«Мы считаем, что полное отключение производственных линий в Японии на одну неделю приведет к снижению операционной прибыли на 13,5 млрд йен (123 млн долларов)», — приводит агентство Reuters слова аналитика Nomura Securities Масатака Кунугимото.

Subaru уже испытывает шок от стагнации продаж в Соединенных Штатах и отзывов автомобилей в Японии, которые снизили прибыль компании на четверть.

В компании заявили, что еще не знают, как остановка производства отразится на доходах, которые падают третий раз за последний год. Недовыпуск автомобилей достиг 10 тыс. автомобилей и уже начались задержки поставок клиентам. Тем временем в Subaru до сих пор не выяснили причину неисправности усилителей руля.

Автомобили, у которых может обнаружиться данный дефект, были произведены на заводе в Японии в период с конца декабря 2018 года по 16 января 2019 года. Следует ожидать, что все они будут отозваны после того, как обнаружат причину неисправности. Следует отметить, что начата проверка и второго производства Subaru, находящегося в США.

Предыдущая остановка производства Subaru в Японии произошла в 2011 году и была связана с землетрясением в Тохоку, после которого отключалось электричество и начались перебои поставок компонентов.

Новый Subaru Forester, производство которого в данный момент остановлено, продается в России с середины ноября. О всех его особенностях можно узнать здесь.

Для продвижения бренда в России Subaru ежегодно собирает своих поклонников на фестивале Subafest.

Фото: Subaru