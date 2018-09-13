Subaru соберет своих поклонников в Москве

Subafest проводится в России ежегодно. В этом году местом проведения фестиваля станет парковка стадиона «Спартак» (Открытие Арена) в Москве, а его главной темой заявлено 60-летие первой модели марки — Subaru 360. Как всегда, программа Subafest 2018 весьма разнообразна.
Посетители, интересующиеся автоисторией и просто любознательные люди, смогут узнать о становлении ДНК бренда Subaru, а также принять участие в играх, посвященных технологиям. Кроме того, гостям фестиваля расскажут о тех инженерных решениях, которые позволили гоночным автомобилям Subaru и их пилотам завоевывать чемпионские титулы.
На фестивале будут демонстрироваться не только технологии становления, но и современные инженерные решения на примере актуального модельного ряда Subaru, в том числе новая система помощи водителю EyeSight.
Посетители Subafest 2018 смогут также опробовать весь модельный ряд марки на ходу — пройти тест-драйв любого Subaru на специальной трассе. Почувствовать себя водителями смогут и дети: в специально созданной для них игровой зоне будет работать детская школа вождения.
Одним из главных событий Subafest 2018 станет смелый эксперимент — проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости (это жидкость, при течении которой ее вязкость зависит от градиента скорости; в покое это жидкость, а при воздействии на нее — твердое тело). Проедет по ней спорткар или увязнет?
На Subafest 2018 будет впервые в России показан Subaru Forester пятого поколения, построенный на новой глобальной платформе, мировая премьера которого состоялась в марте этого года на автошоу в Нью-Йорке. В Россию автомобиль приезжает впервые.
Проведение фестиваля Subafest 2018 намечено на 15 сентября с 11:00 до 19:00.
- Предыдущие фестивали Subafest проходили в праздничной неформальной атмосфере.
- В честь 60-летнего юбилея марки Subaru выпустила в продажу уникальный Forester с механикой.
Фото: Subaru
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