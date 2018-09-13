Subaru соберет своих поклонников в Москве

Фестиваль будет состоять из нескольких блоков: история первого Subaru 360, гонки, тест-драйвы, эксперименты и российская премьера Subaru Forester пятого поколения.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Посетители Subafest — не только владельцы Subaru
Посетители Subafest — не только владельцы Subaru

Subafest проводится в России ежегодно. В этом году местом проведения фестиваля станет парковка стадиона «Спартак» (Открытие Арена) в Москве, а его главной темой заявлено 60-летие первой модели марки — Subaru 360. Как всегда, программа Subafest 2018 весьма разнообразна.

Subafest проводится в России ежегодно
Subafest проводится в России ежегодно

Посетители, интересующиеся автоисторией и просто любознательные люди, смогут узнать о становлении ДНК бренда Subaru, а также принять участие в играх, посвященных технологиям. Кроме того, гостям фестиваля расскажут о тех инженерных решениях, которые позволили гоночным автомобилям Subaru и их пилотам завоевывать чемпионские титулы.

На фестивале Subafest автомобили — главные действующие лица
На фестивале Subafest автомобили — главные действующие лица

На фестивале будут демонстрироваться не только технологии становления, но и современные инженерные решения на примере актуального модельного ряда Subaru, в том числе новая система помощи водителю EyeSight.

Посетители Subafest 2018 смогут также опробовать весь модельный ряд марки на ходу — пройти тест-драйв любого Subaru на специальной трассе. Почувствовать себя водителями смогут и дети: в специально созданной для них игровой зоне будет работать детская школа вождения.

Каждый Subafest рассказывает о чем-то новом
Каждый Subafest рассказывает о чем-то новом

Одним из главных событий Subafest 2018 станет смелый эксперимент — проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости (это жидкость, при течении которой ее вязкость зависит от градиента скорости; в покое это жидкость, а при воздействии на нее — твердое тело). Проедет по ней спорткар или увязнет?

Subaru Forester пятого поколения
Subaru Forester пятого поколения

На Subafest 2018 будет впервые в России показан Subaru Forester пятого поколения, построенный на новой глобальной платформе, мировая премьера которого состоялась в марте этого года на автошоу в Нью-Йорке. В Россию автомобиль приезжает впервые.

Проведение фестиваля Subafest 2018 намечено на 15 сентября с 11:00 до 19:00.

Фото: Subaru

Subaru соберет своих поклонников в Москве
Subaru соберет своих поклонников в Москве
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Отзывы о Subaru Forester (2)

Subaru 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Ещё не сломалась

Недостатки:

Выраженых ярко нет, если не считать двигатель FB20 — пороховая бочка с горящим фитилём. Новый кошмарно дорогой.

Комментарий:

Для среднестатистического жителя Севера, села, пригорода — самое то. Однако у такого гражданина доходы должны быть выше средних по региону.

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