Subaru соберет своих поклонников в Москве

Фестиваль будет состоять из нескольких блоков: история первого Subaru 360, гонки, тест-драйвы, эксперименты и российская премьера Subaru Forester пятого поколения.

Посетители Subafest — не только владельцы Subaru

Subafest проводится в России ежегодно. В этом году местом проведения фестиваля станет парковка стадиона «Спартак» (Открытие Арена) в Москве, а его главной темой заявлено 60-летие первой модели марки — Subaru 360. Как всегда, программа Subafest 2018 весьма разнообразна.

Subafest проводится в России ежегодно

Посетители, интересующиеся автоисторией и просто любознательные люди, смогут узнать о становлении ДНК бренда Subaru, а также принять участие в играх, посвященных технологиям. Кроме того, гостям фестиваля расскажут о тех инженерных решениях, которые позволили гоночным автомобилям Subaru и их пилотам завоевывать чемпионские титулы.

На фестивале Subafest автомобили — главные действующие лица

На фестивале будут демонстрироваться не только технологии становления, но и современные инженерные решения на примере актуального модельного ряда Subaru, в том числе новая система помощи водителю EyeSight.

Посетители Subafest 2018 смогут также опробовать весь модельный ряд марки на ходу — пройти тест-драйв любого Subaru на специальной трассе. Почувствовать себя водителями смогут и дети: в специально созданной для них игровой зоне будет работать детская школа вождения.

Каждый Subafest рассказывает о чем-то новом

Одним из главных событий Subafest 2018 станет смелый эксперимент — проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости (это жидкость, при течении которой ее вязкость зависит от градиента скорости; в покое это жидкость, а при воздействии на нее — твердое тело). Проедет по ней спорткар или увязнет?

Subaru Forester пятого поколения

На Subafest 2018 будет впервые в России показан Subaru Forester пятого поколения, построенный на новой глобальной платформе, мировая премьера которого состоялась в марте этого года на автошоу в Нью-Йорке. В Россию автомобиль приезжает впервые.

Проведение фестиваля Subafest 2018 намечено на 15 сентября с 11:00 до 19:00.

Предыдущие фестивали Subafest проходили в праздничной неформальной атмосфере.

В честь 60-летнего юбилея марки Subaru выпустила в продажу уникальный Forester с механикой.

Фото: Subaru