Audi остановила производство на своем головном заводе

Из-за забастовки в Венгрии немецкая компания минимум на сутки приостановила сборку автомобилей на заводе в Ингольштадте.

Забастовка на венгерском заводе в Дьере продолжается с прошлого четверга. Здесь не только собирают седан A3, купе ТТ и кроссовер Q3, но и производят различные автокомпоненты для других предприятий Audi. Рабочие предъявили руководству немецкой компании требования значительно увеличить заработную плату и повысить соцгарантии.

По словам представителя профсоюза AHFSZ, сегодня на заводе в Венгрии работает около 14 тыс. человек, и это одно из крупнейших предприятий Audi. В минувшие выходные стороны провели переговоры, но так и не пришли к какому-либо соглашению.

Audi предложила поднять зарплаты на 20% в течение этого и следующего годов, но профсоюз требует немедленного повышения на 18%, чтобы зарплаты приблизились к тем, что получают их коллеги на словацком заводе компании. По словам профсоюзных активистов, сегодня зарплаты на заводе автопроизводителя в Словакии выше на 28%, нежели в Венгрии.

На заводе в Ингольштадте Audi собирает хэтчбеки A3, все версии А4 и А5, а также кроссоверы Q2.

В прошлом году ходили слухи о создании пятидверки на базе Audi TT. Но в самой компании отказываются подтверждать даже саму возможность создания такой модели.

Приостановка производства может больно ударить по финансовому положению Audi. Компания и так уже выплатила гигантский штраф за «грязные» дизели.

Фото: Audi