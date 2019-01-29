Первые Mercedes-Benz российской сборки появятся весной

Сейчас на заводе ведутся пуско-наладочные работы.

В ходе своего ежегодного обращения к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что первые автомобили сойдут с конвейера российского завода Mercedes-Benz уже в апреле этого года. По словам губернатора, все работы идут по графику, сейчас на предприятии ведутся пуско-наладочные работы.

Вначале на предприятии, расположенном в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья, начнут сборку седанов Е-класса, затем завод освоит сборку кроссоверов GLC, GLE и GLS.

Завод будет производить автомобили по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Создание локального производства вряд ли снизит цены на автомобили, но позволит компании участвовать в тендерах на госзакупки и расширить свое присутствие на рынке. Первоначальные инвестиции в завод оцениваются в 300 млн евро.

Концерн Daimler решился на выпуск легковых автомобилей в России после того, как Дмитрий Медведев подписал в 2014 году постановления о запрете госзакупок машин иностранного производства.

Давний соперник Мерседеса — компания БМВ также собирается открыть собственное предприятие в России. Площадка уже выбрана, находится она в Калининградской области.

Фото: «Мерседес-Бенц Рус»