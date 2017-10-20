Светодиоды вместо галогенок: в России отзывают кроссоверы Toyota Highlander

Во время сборки на автомобилях японской марки могли быть установлены противотуманные фары с лампами светодиодного типа вместо галогенных.

Росстандарт информирует об отзыве 113 автомобилей Toyota Highlander, реализованных в период с 5 ноября 2018 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению на сайте ведомства в разделе «Документы».

Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), применимого для российского рынка, подпадающие под отзыв автомобили должны быть оснащены противотуманными фарами с галогенными лампами, но во время сборки на автомобилях были установлены противотуманные фары с лампами светодиодного типа. Это не неисправность, но в такой комплектации кроссоверы Toyota Highlander не соответствуют ОТТС для российского рынка.

В связи с этим представители ООО «Тойота Мотор» информируют владельцев о необходимости заехать на сервис и проверить, те ли лампы установлены, а в случае необходимости их заменить. Впрочем, владельцы могут сверить VIN—код своего автомобиля с тем, что размещен на сайте Росстандарта, и, если требуется, самостоятельно заехать на сервис для бесплатной замены ламп.

Предыдущий раз кроссоверы Highlander отзывали в июле 2018 года, из-за того что в них мог быть неисправен топливный насос.

Информацию о других отзывных кампаниях можно найти по ссылке.



Фото: Toyota

