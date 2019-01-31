Реформа техосмотра раскрывается в деталях: все станет еще сложнее

Минэкономики, ГИБДД и операторы обязательного техосмотра готовят проект пакета поправок в законодательство ко второму чтению.

«Аппетит приходит во время еды» — так можно сказать о Минэкономике, которое после принятия законопроекта об обязательном техосмотре вдруг решило пересмотреть штрафы для операторов ТО.

За оформление диагностической карты без проверки автомобиля штраф для руководителя оператора предложено поднять с 5–10 тыс. до 30–50 тыс. рублей, за незаконную аккредитацию операторов техосмотра — со 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Хочет запретить ведомство и рекламу техосмотра компаниями, которые не аккредитованы для этой процедуры.

Операторы техосмотра настаивают на том, что аккредитацией должны заниматься не страховщики (сегодня эта процедура находится в руках Российского союза автостраховщиков), а государство. По словам представителей союза «Техэксперт», из 4 тыс. операторов сегодня максимум 500 имеют собственную базу, а остальные попросту выдают диагностические карты без всякого осмотра автомобилей.

Также операторы настаивают на введении тарифного коридора и просят ФАС установить минимальный и максимальный тарифы на проведение техосмотра. А регионы смогут применять коэффициенты по аналогии с ОСАГО, пишет «КоммерсантЪ». Сегодня тарифы устанавливают местные власти, в некоторых регионах они не менялись с 2012 г., в результате техосмотр там стоит 300–500 рублей.

Операторы обратили внимание и на то, что по законопроекту первый техосмотр автомобили такси должны проходить через полтора года после покупки его новым. К этому моменту пробег машины превысит 100 тыс. км.

В ГИБДД же по-прежнему скептически относятся к идее видеофиксации прохождения техосмотра и сомневаются в том, что операторы смогут позволить себе приобрести и содержать необходимое оборудование. Вероятнее всего, в Госавтоинспекции знают, о чем говорят: процедура фиксации прохождения машины ТО уже применялась, когда его контролировало МВД. Это не мешало продавать талоны о прохождении техосмотра.

Также в ГИБДД настаивают на передаче контроля над прохождением техосмотра автобусов Госавтоинспекции. «Это вопрос принципиальный», — заявил начальник отдела технадзора ГИБДД Сергей Чипурин. В Минэкономике согласились с этим предложением.

Пакет поправок будет доработан и вынесен на второе чтение в Госдуму в марте текущего года.

Накануне в Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра для частных автомобилей.

Помимо техосмотра может еще сильнее подорожать ОСАГО: Минфин предложил увеличить лимиты выплат по ущербу жизни и здоровью.

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